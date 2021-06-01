Мороз и солнце

9 июня 16:27

8 и 9 июня в Пскове гостил главный российский Дед Мороз. Он передал псковичам приглашение на Русские Ганзейские Дни, которые пройдут в Великом Устюге с 23-25 июля, и ознакомился с достопримечательностями нашего города.

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