МЕДИА

 Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце

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Пушкин жив

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Полетели на юг

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Игра в «Города»
9 июня 16:27

8 и 9 июня в Пскове гостил главный российский Дед Мороз. Он передал псковичам приглашение на Русские Ганзейские Дни, которые пройдут в Великом Устюге с 23-25 июля, и ознакомился с достопримечательностями нашего города.



Авторы:
Арсений Тимашов
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
Мороз и солнце
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