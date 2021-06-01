МЕДИА

 Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский

43 фото

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Полетели на юг

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Игра в «Города»

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«Губернаторский дневник»
7 июня 18:21

 Выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», приуроченная к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, открылась 7 июня в музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 



Авторы:
Арсений Тимашов
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
Наш Невский
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