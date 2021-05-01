МЕДИА

 «Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»

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1 июня 17:54

1 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с 14 отличниками, победившими в конкурсе «КП-Псков» «Губернаторский дневник». Ребята пообщались с главой региона в неформальной обстановке за чашкой чая.



Авторы:
Ольга Чернышова
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
«Губернаторский дневник»
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