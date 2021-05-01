1 июня 17:54

1 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с 14 отличниками, победившими в конкурсе «КП-Псков» «Губернаторский дневник». Ребята пообщались с главой региона в неформальной обстановке за чашкой чая.

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