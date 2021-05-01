Граница на замке

28 мая 13:48

28 мая в Пскове у памятника «Стражам границы» прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню пограничника. В парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов собрались сотрудники и ветераны Погрануправления ФСБ России по Псковской области.