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 Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке

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Этот День Победы
28 мая 13:48

28 мая в Пскове у памятника «Стражам границы» прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню пограничника. В парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов собрались сотрудники и ветераны Погрануправления ФСБ России по Псковской области.



Автор: Андрей Степанов
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
Граница на замке
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