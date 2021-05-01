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 Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!

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26 мая 12:45

С 26 мая катер «Талабск» возобновил навигацию. По средам, пятница, субботам и воскресеньям судно будет перевозить пассажиров между материковой частью Псковского района и Талабскими островами.



Автор: Андрей Степанов
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
Поплыли!
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