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Репетиция парада
24 мая 12:55

В центре Пскова, на ближнем Запсковье, продолжаются работы по реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Автор: Андрей Степанов
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