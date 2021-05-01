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 Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет

89 фото

Этот День Победы

12 фото

Дорогие старики

52 фото

Репетиция парада

22 фото

Поход памяти
21 мая 16:32

Майский Псков традиционно утопает в цветах: как высаженных коммунальщиками, так и самовольно растущими в парках и на окраинах города. Фотокорр «Псковской правды» запечатлел цветущий город.



Автор: Андрей Степанов
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
Псковцвет
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