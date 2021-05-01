МЕДИА

 Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы

12 фото

Дорогие старики

52 фото

Репетиция парада

22 фото

Поход памяти

39 фото

Дорогами Победы
9 мая 13:16

В Пскове состоялся парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году местом его проведения стали площадь Победы и улица Кузнецкая. Из-за антикоронавирусных мер парад прошел в закрытом режиме: с минимумом зрителей.



Автор: Андрей Степанов
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
Этот День Победы
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