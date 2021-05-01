Этот День Победы

9 мая 13:16

В Пскове состоялся парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году местом его проведения стали площадь Победы и улица Кузнецкая. Из-за антикоронавирусных мер парад прошел в закрытом режиме: с минимумом зрителей.