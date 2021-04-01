МЕДИА

 Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики

52 фото

Репетиция парада

22 фото

Поход памяти

39 фото

Дорогами Победы

26 фото

Пошли в рост
7 мая 14:25

7 мая псковские волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днем Победы и вручили им подарки. В акции приняли участие активисты проекта «Команда 2018».



Автор: Андрей Степанов
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Дорогие старики
Смотрите также