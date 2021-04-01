МЕДИА

 Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада

22 фото

Поход памяти

39 фото

Дорогами Победы

26 фото

Пошли в рост

17 фото

Пробочный сбор
5 мая 21:56

7 мая в Пскове прошла репетиция парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.

Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Смотрите также