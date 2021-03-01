Пошли в рост

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Перекрытие Октябрьского проспекта
30 апреля 11:18

Тысячи псковичей готовятся начать дачный сезон. А тут еще и длинные майские выходные подоспели. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел, как горожане выбирают саженцы и рассаду.



Автор: Андрей Степанов
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