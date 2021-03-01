МЕДИА

 Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?

42 фото

На спорте

53 фото

Перекрытие Октябрьского проспекта

31 фото

Весна идет

39 фото

Октябрьский процесс
6 апреля 13:26

Утром 6 апреля псковичи, выглянув в окна, увидели заснеженный город. Весна вновь не торопится вступать в свои права. Фотокор «Псковской правды» прогулялся по городу и запечатлел снег на весенних улицах. Последний ли?



Автор: Андрей Степанов
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
Последний снег?
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