Последний снег?

6 апреля 13:26

Утром 6 апреля псковичи, выглянув в окна, увидели заснеженный город. Весна вновь не торопится вступать в свои права. Фотокор «Псковской правды» прогулялся по городу и запечатлел снег на весенних улицах. Последний ли?