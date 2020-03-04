25 февраля 11:55

23 февраля псковский драмтеатр показал первую в этом году премьеру: спектакль «Дни Победы», поставленный режиссером Верой Поповой по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой.

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