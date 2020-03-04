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 Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы

39 фото

Подвиг разведчиков

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Энергичные люди

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Навострили лыжи
25 февраля 11:55

23 февраля псковский драмтеатр показал первую в этом году премьеру: спектакль «Дни Победы», поставленный режиссером Верой Поповой по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. 



Авторы:
Иван Митревич
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
Дни Победы
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