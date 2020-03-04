Места, где свет

Псков украсили многочисленными гирляндами и световыми конструкциями. Пожалуй, впервые предновогодний образ города такой яркий. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел детали праздничного декора.
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