МЕДИА

 Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет

36 фото

Праздник на носу

19 фото

Светлый праздник

15 фото

Дама с собачками

25 фото

Да будет Свет!
22 декабря 22:19

Псков украсили многочисленными гирляндами и световыми конструкциями. Пожалуй, впервые предновогодний образ города такой яркий. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел детали праздничного декора.



Автор: Андрей Степанов
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
Места, где свет
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