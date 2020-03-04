МЕДИА

 Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!

29 фото

Все в сад

30 фото

Придворные страсти

23 фото

Лишний угол

49 фото

Поезд Победы
4 декабря 13:26

4 декабря работники муниципальной организации «Специализированная служба» приступили к монтажу новогодних гирлянд и украшений в Ботаническом саду Пскова. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел этот процесс.



Автор: Андрей Степанов
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
Да будет Свет!
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