Да будет Свет!

Все в сад

4 декабря 13:26

4 декабря работники муниципальной организации «Специализированная служба» приступили к монтажу новогодних гирлянд и украшений в Ботаническом саду Пскова. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел этот процесс.