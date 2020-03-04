Придворные страсти

3 ноября 14:20

Глава администрации Пскова Александр Братчиков 3 ноября осмотрел ремонтируемые в городе дворы и пообщался с подрядчиками. Ход работ зафиксировал побывавший в объезде вместе с сити-менеджером фотокорреспондент «Псковской правды».