Придворные страсти

Глава администрации Пскова Александр Братчиков 3 ноября осмотрел ремонтируемые в городе дворы и пообщался с подрядчиками. Ход работ зафиксировал побывавший в объезде вместе с сити-менеджером фотокорреспондент «Псковской правды».
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