Цветок и ваза

Три века истории

Схватка за Кубок

ПОС звонит в колокол

21 октября 12:43

20 октября в Пскове стартовали конкурсы профессионального мастерства V Псковского чемпионата «Абилимпикс». Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел соревнования школьников региона по гончарному делу и флористике.