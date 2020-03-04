МЕДИА

 Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза

31 фото

ПОС звонит в колокол

61 фото

Схватка за Кубок

40 фото

Три века истории

45 фото

Человек-гора
21 октября 12:43

20 октября в Пскове стартовали конкурсы профессионального мастерства V Псковского чемпионата «Абилимпикс». Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел соревнования школьников региона по гончарному делу и флористике.



Автор: Андрей Степанов
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
Цветок и ваза
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