Боевая готовность

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны России Тимур Иванов 31 августа осмотрели корпус новой инфекционной больницы в Пскове, который в рекордные сроки возвели военные строители.
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