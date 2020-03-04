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 Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность

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Преодолевая препятствия

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Боевая гонка

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Первый пошёл!

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Музыка на воде
31 августа 12:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны России Тимур Иванов 31 августа осмотрели корпус новой инфекционной больницы в Пскове, который в рекордные сроки возвели военные строители.



Автор: Андрей Степанов
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
Боевая готовность
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