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 Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия

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Асфальтовое лето
30 августа 13:54

30 августа на соревнованиях по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», десантники из разных стран состязались в преодолении полосы препятствий.



Автор: Андрей Степанов
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
Преодолевая препятствия
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