Преодолевая препятствия

30 августа 13:54

30 августа на соревнованиях по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», десантники из разных стран состязались в преодолении полосы препятствий.