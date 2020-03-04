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 Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы

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7 июня 13:23

7 июня впервые за несколько веков в Псковском кремле на фундаментах древних храмов XII-XIII веков в день Святой Троицы была совершена божественная литургия. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел это событие.



Автор: Андрей Степанов
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
Город Троицы
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