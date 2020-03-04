6 апреля 08:44

Медицинская маска - главный символ последних дней. Эти изделия, прежде доступные в любой аптеке, во время эпидемии коронавируса стали дефицитным товаром. Их поставки в регион обсуждаются на уровне губернатора, под их производства перепрофилируются целые предприятия, их шьют волонтеры и раздают активисты политических партий. А для некоторых маска стала модным аксессуаром: необычным цветом и фасоном люди пытаются подчеркнуть свою индивидуальность. Корреспондент «Псковской правды» прошел по улицам региональной столицы и запечатлел псковичей в новом образе.