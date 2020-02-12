МЕДИА

 Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества

30 фото

Церемония вручения новых паспортов молодым псковичам

42 фото

Волейбольный турнир в Пскове среди юных спортсменов

30 фото

На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-й роты

35 фото

Выставка «Городская среда»
22 февраля 15:32

Начался праздник с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. На набережной реки Великой проходил показ образцов вооружения и военной техники ВДВ, построение войск Псковского гарнизона и показательные выступления десантников.



Автор: Андрей Степанов
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
Псков празднует День защитника Отечества
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