Псков празднует День защитника Отечества

На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-й роты

22 февраля 15:32

Начался праздник с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. На набережной реки Великой проходил показ образцов вооружения и военной техники ВДВ, построение войск Псковского гарнизона и показательные выступления десантников.