Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»

28 декабря 15:18

Ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», проходит 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.