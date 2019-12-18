МЕДИА

 Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»

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Чемпион СССР, Европы и мира Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

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Первый день работы ярмарки «ART-ель» во «Fjord Plaza»

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Все мастера ярмарки «ART-ель» во «Fjord Plaza»

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В Пскове протестировали уникальный комплекс по борьбе с беспилотниками
28 декабря 15:18

Ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», проходит 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.



Автор: Дарья Хваткова
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
Первый день работы ярмарки «ART-ель» в комплексе «Простория»
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