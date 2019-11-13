Джеффри Монсон посетил детский турнир по боксу в Пскове

Знаменитый боец смешанных единоборств, американец, получивший российский паспорт, Джеффри Монсон находится в Пскове с неформальным визитом. Джеф, известный в ринге как «Снеговик», посещает город во второй раз.
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