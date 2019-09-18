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 Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района

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21 сентября 17:14

В Пскове прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. На Октябрьской площади собрались представители мелких и крупных хозяйств района, предприятий города, гости из других регионов и районов области.



Автор: Андрей Степанов
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района
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