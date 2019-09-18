Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы

Как выглядит новая школа в Дно

21 сентября 17:14

В Пскове прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. На Октябрьской площади собрались представители мелких и крупных хозяйств района, предприятий города, гости из других регионов и районов области.