В Пскове пробежали «Кросс наций»

Всероссийские соревнования по бегу прошли сегодня в Пскове. В рамках кросса состоялся «Цифровой забег», который приурочили к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Победителям подарили 9 приставок.
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