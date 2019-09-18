В Пскове пробежали «Кросс наций»

Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы

21 сентября 16:00

Всероссийские соревнования по бегу прошли сегодня в Пскове. В рамках кросса состоялся «Цифровой забег», который приурочили к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Победителям подарили 9 приставок.