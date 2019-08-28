Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы

Воркаут объединил в Пскове атлетов со всего мира

Представители народа сето собрались в Сигово на семейные встречи

1 сентября 09:32

Специально к 80-летию дивизии в Пскове работала выставка образцов вооружения и военной техники ВДВ. Зрители познакомились с современной экипировкой воина-десантника, средствами оптического наблюдения и переносными средствами связи.