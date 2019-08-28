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 Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы

23 фото

В Пскове отпраздновали 80-летие 76-й дивизии ВДВ

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1 сентября 09:32

Специально к 80-летию дивизии в Пскове работала выставка образцов вооружения и военной техники ВДВ. Зрители познакомились с современной экипировкой воина-десантника, средствами оптического наблюдения и переносными средствами связи.



Автор: Сергей Герасимов
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
Десантники показали псковичам чем вооружены и как экипированы
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