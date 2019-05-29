Псковичи отпраздновали 75-летие 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка

Как проходят Дни Псковской области в Москве

Гости праздника смогли познакомиться с самолетами на земле и увидеть потрясающее авиашоу: пилоты выложили в воздухе самолетами цифры 75 и устроили фейерверк. Отпраздновать помогли десантники с показательными выступлениями.