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 Псковичи отпраздновали 75-летие 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка

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Гости праздника смогли познакомиться с самолетами на земле и увидеть потрясающее авиашоу: пилоты выложили в воздухе самолетами цифры 75 и устроили фейерверк. Отпраздновать помогли десантники с показательными выступлениями.



Автор: Дарья Хваткова
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