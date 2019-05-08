Самых быстрых малышей определили в Пскове

Мы помним и гордимся: тысячи псковичей пробежали Эстафету в честь Дня Победы

74-й майский забег в Пскове с высоты птичьего полета

19 мая в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялся традиционный весенний праздник для малышей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев «Маленький чемпион – 2019». Маленьким псковичам предстояло преодолеть 10-метровые дорожки.