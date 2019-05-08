МЕДИА

 Самых быстрых малышей определили в Пскове

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«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Пскова

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Парад Победы прошел в Пскове

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74-й майский забег в Пскове с высоты птичьего полета

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Мы помним и гордимся: тысячи псковичей пробежали Эстафету в честь Дня Победы

19 мая в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялся традиционный весенний праздник для малышей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев «Маленький чемпион – 2019». Маленьким псковичам предстояло преодолеть 10-метровые дорожки.



Автор: Михаил Глущенко
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