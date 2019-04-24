МЕДИА

 Городские власти привели в порядок сквер за Кузнецким мостом

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По традиции в Чистый четверг глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Александр Братчиков убрали от мусора и сухих листьев зелёную зону за Кузнецким мостом в Пскове. Всего в уборке территории приняли участие более 50 человек.



Автор: Дарья Хваткова
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