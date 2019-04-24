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 Праздник псковского пирога

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В Псковской области проходит праздник псковского пирога – 2019. Печь пироги и угощать ими будут в самых разных местах Пскова и области. Все желающие могли принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших на праздник.



Автор: Андрей Степанов
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