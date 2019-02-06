МЕДИА

 Мастер-класс по украшению кондитерских изделий

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Конкурс по графическому дизайну на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

42 фото

Конкурс поваров на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

25 фото

Праздничный фуршет премии «Народное признание-2018»

19 фото

Номинанты и победители премии «Народное признание-2018»
«Украшение кондитерских изделий из песочного полуфабриката» - мастер-класс с таким название состоялся 5 февраля в Пскове на третьем открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). В конкурсе примут участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений по компетенциям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах».

Автор: Андрей Степанов
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