МЕДИА

 Легендарный Михаил Южный преподал урок псковским теннисистам

22 фото

Конкурс по графическому дизайну на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

42 фото

Конкурс поваров на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

27 фото

Мастер-класс по украшению кондитерских изделий

25 фото

Праздничный фуршет премии «Народное признание-2018»

Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, двукратный полуфиналист турниров Большого шлема в одиночном разряде Михаил Южный провёл бесплатный мастер-класс в Академии тенниса Пскова.



Автор: Сергей Васильев
Смотрите также