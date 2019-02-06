Легендарный Михаил Южный преподал урок псковским теннисистам

Конкурс поваров на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

Конкурс по графическому дизайну на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, двукратный полуфиналист турниров Большого шлема в одиночном разряде Михаил Южный провёл бесплатный мастер-класс в Академии тенниса Пскова.