Второй день работы Псковского международного медиафорума.

Главная цель Псковского международного медиафорума — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.