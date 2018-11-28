МЕДИА

 Второй день работы Псковского международного медиафорума.

30 фото

Награждение участников Псковского международного Медиафорума

42 фото

Первый день псковского международного медиафорума

16 фото

Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

1 видео

Княгиня Ольга, Василий Маргелов, Александр Невский. Чьим именем назовут псковский аэропорт – решать вам!

Главная цель Псковского международного медиафорума  — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты. 

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.



Автор: Андрей Степанов
Смотрите также