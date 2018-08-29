«Русские Витязи» покорили Псков

2 сентября в воскресенье пилотажная группа "Русские Витязи" выступили с авиашоу в небе над Псковом в честь годовщины образования 76-й гвардейской Черниговском десантно-штурмовой дивизии. Ничего подобного псковичи раньше не видели.

Авторы: