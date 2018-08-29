Первый молодежный форум Псковской области проходит на базе лагеря «Звездный» Невельского района. Инициатором проведения форума выступил врио губернатора Михаил Ведерников. Организатор форума - государственное управление образования Псковской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия — создание региональных команд для реализации стратегии развития региона силами молодежи. В нем принимают участие более 400 жителей Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении четырех дней делегаты будут участвовать в деловых играх, тренингах, дискуссиях и мастер-классах, направленных на командообразование, формирование и развитие проектного мышления, лидерских качеств, публичных компетенций и других знаний и навыков, необходимых в проектной деятельности.