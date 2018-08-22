Успение Божьей матери отмечают в Псково-Печерском монастыре

IV этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018»

«Медовый фестиваль – 2018» в Пскове

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума в Пскове

Псковичи пробежали «Золотую милю» в Финском парке

27 августа Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь отмечает свой престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно на торжества в Печоры съезжаются тысячи паломников, чтобы встретить великий праздник.