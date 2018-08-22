МЕДИА

 Успение Божьей матери отмечают в Псково-Печерском монастыре

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Псковичи пробежали «Золотую милю» в Финском парке

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Выездная сессия Петербургского международного экономического форума в Пскове

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«Медовый фестиваль – 2018» в Пскове

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IV этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018»

27 августа Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь отмечает свой престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно на торжества в Печоры съезжаются тысячи паломников, чтобы встретить великий праздник.



Автор: Дарья Хваткова
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