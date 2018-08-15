Боец ММА Федор Емельяненко встретился с псковскими спортсменами

Один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко провел мастер-класс для спортсменов Псковской области. Выдающийся боец приехал в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Пообщаться с легендой ММА, получить профессиональные советы и узнать его секреты мастерства смогут члены сборной Псковской области, победители региональных и всероссийских соревнований по смешанным единоборствам, а также кудо и джиу-джитсу.