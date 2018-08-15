МЕДИА

 Встреча с Александром Карелиным в приемной Михаила Ведерникова

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Выездная сессия Петербургского международного экономического форума в Пскове

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«Медовый фестиваль – 2018» в Пскове

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IV этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018»

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Второй форум проекта Михаила Ведерникова «Команда 2018»

Встреча с Александром Карелиным в общественной приемной Михаила Ведерникова прошла в день открытия фестиваля  единоборств «Земля Великих Побед» при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта #Команда2018.



Автор: Сергей Герасимов
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