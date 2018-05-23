МЕДИА

 По улицам города проехал второй Псковский велопарад.

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Для псковских выпускников прозвенел Последний звонок

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В Пскове встретили нового владыку митрополита Тихона

В Пскове прошел второй велопарад. Организатором мероприятия стал Молодежный парламент при региональном парламенте.  Маршрут велопарада был почти в три раза длиннее прошлогоднего и проходил по центральным улицам города.



Автор: Андрей Степанов
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