МЕДИА

 Финальные матчи футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца».

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Тематические секции форума проекта #Команда2018.

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Открытие первого форума проекта #Команда2018.

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Вишневый сад посадили в Пскове участники проекта #Команда2018

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На «Машиностроителе» открылась выставка «ПскоЭКСПО-2018»

В Пскове на стадионе «747» прошли финальные игры турнира за кубок «Маленькие сердца». Этот футбольный чемпионат проводится с 2013 г. для воспитанников школ-интернатов Псковской области. В финальных играх турнира – 1, 2 и 3 места между собой разыграют команды из Порховской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и Центра специального образования №3 в городе Великие Луки. Турнир состоялся при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, Детского фонда и ФИФА. 



Автор: Андрей Степанов
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