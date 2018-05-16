Финальные матчи футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца».

В Пскове на стадионе «747» прошли финальные игры турнира за кубок «Маленькие сердца». Этот футбольный чемпионат проводится с 2013 г. для воспитанников школ-интернатов Псковской области. В финальных играх турнира – 1, 2 и 3 места между собой разыграют команды из Порховской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и Центра специального образования №3 в городе Великие Луки. Турнир состоялся при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, Детского фонда и ФИФА.