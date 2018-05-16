МЕДИА

 Открытие первого форума проекта #Команда2018.

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Вишневый сад посадили в Пскове участники проекта #Команда2018

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На «Машиностроителе» открылась выставка «ПскоЭКСПО-2018»

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Дети нарисовали, каким видят герб Псковской области

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Лечебная тренировка в горбольнице Пскова

В Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018». В нем приняли участие члены «Команды 2018», эксперты и почетные гости. В их числе депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.



Автор: Андрей Степанов
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