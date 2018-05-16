МЕДИА

 Вишневый сад посадили в Пскове участники проекта #Команда2018

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Открытие первого форума проекта #Команда2018.

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На «Машиностроителе» открылась выставка «ПскоЭКСПО-2018»

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Дети нарисовали, каким видят герб Псковской области

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Лечебная тренировка в горбольнице Пскова

18 мая на территории зелёной зоны у школы №25 состоялась посадка аллеи #Команда2018. В этот день в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.



Автор: Андрей Степанов
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