МЕДИА

 Дети нарисовали, каким видят герб Псковской области

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Две недели остается у псковских творцов, чтобы представить на конкурс свои эскизы герба, флага, тексты и музыку потенциального гимна области. В конкурсе на разработку герба региона принимают участие дети.



Автор: Андрей Степанов
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