В День Победы в Пскове прошла Международная акция «Бессмертный полк». Предваряя шествие, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» вынесли на центральную улицу Пскова «Солдатский платок». Полотно 81 на 4 метра сшито детскими руками из более чем 2 тыс лоскутков с историями об участниках войны. «Бессмертный полк» следовал от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру и растянулся на несколько километров. К участию в акции присоединились не только взрослые, но и маленькие дети и молодежь. Воспитанники центра «Патриот» прошли с табличками ста Героев Советского Союза. По предварительным данным, в Пскове в строй «Бессмертного полка» встали порядка 15 тыс человек.