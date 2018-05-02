МЕДИА

 Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора.

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Уличная акция по раздаче буклетов «Улицы героев»

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Новые рекорды ставит Эстафета «Псковской правды»

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Эстафета «Псковской правды» - 2018 с высоты птичьего полёта

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Награждение победителей эстафеты «Псковской правды» – 2018

Участники проекта #Команда2018, задуманном Михаилом Ведерниковым, намерены возродить дворовый футбол. Организаторы «Лиги дворового футбола» проводят "Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области".



Автор: Андрей Степанов
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