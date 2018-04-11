МЕДИА

 Учения энергетиков в Бежаницком районе.

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Выставка «Время отдыхать в России. Псковская область»

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«Ночной забег» в Пскове

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Митинг на горе Соколиха в День воинской славы России.

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Михаил Ведерников представил свой проект #Команда2018

В учениях по отработке взаимодействия во время ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях, наряду с мобильными подразделениями «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», участвовали белорусские специалисты «Витебскэнерго».



Автор: Андрей Степанов
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