Учения энергетиков в Бежаницком районе.

Митинг на горе Соколиха в День воинской славы России.

В учениях по отработке взаимодействия во время ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях, наряду с мобильными подразделениями «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», участвовали белорусские специалисты «Витебскэнерго».