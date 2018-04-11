«Ночной забег» в Пскове

Митинг на горе Соколиха в День воинской славы России.

В Пскове прошел «Ночной забег», организованный командами проектов «ПроРФ» и «Трезвая Россия». Маршрут забега составил 3 километра, от набережной р.Псковы у стен Кремля до Покровской башни по набережной р.Великой.