МЕДИА

 «Ночной забег» в Пскове

34 фото

Митинг на горе Соколиха в День воинской славы России.

31 фото

Михаил Ведерников представил свой проект #Команда2018

59 фото

Репетиция Гедиминаса Таранды с псковским «Щелкунчиком»

70 фото

В каком состоянии находится стадион «Машиностроитель»

В Пскове прошел «Ночной забег», организованный командами проектов «ПроРФ» и «Трезвая Россия». Маршрут забега составил 3 километра, от набережной р.Псковы у стен Кремля до Покровской башни по набережной р.Великой.



Автор: Андрей Степанов
Смотрите также