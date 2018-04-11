Митинг на горе Соколиха в День воинской славы России.

«Модная революция. Перезагрузка» отпраздновала год работы в новом составе

В День воинской славы России, на горе Соколихе в Псковском районе прошли памятные мероприятия, посвященные 776-й годовщине победы князя Александра Невского над Ливонским орденом на льду Чудского озера.

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