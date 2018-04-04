МЕДИА

 В каком состоянии находится стадион «Машиностроитель»

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Спортивному стадиону в центре города Пскова, по всей видимости, век, а то и больше. Как минимум 750 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию «Машиностроителя». Много ли это или мало — разбиралась «Псковская правда».



Автор: Андрей Степанов
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